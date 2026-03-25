Il quotidiano spagnolo apre oggi con la trattativa del Barcellona per il difensore dell'Inter: tutti i dettagli dell'operazione

Andrea Della Sala Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 08:06)

Alessandro Bastoni è diventato l'obiettivo numero uno del Barcellona. Il club blaugrana lo ha scelto come primo rinforzo per la difesa di Flick e tratta con l'Inter per raggiungere un'intesa.

Come spiega Sport: "Il difensore centrale diventa una priorità assoluta: la trattativa è ben avviata e si cercano formule per raggiungere un accordo con l’Inter. Il Barça sta già pianificando la prossima stagione con le idee chiare. C’è pieno consenso tra la direzione sportiva e Hansi Flick per concretizzare due acquisti strategici di primo livello, con la certezza che ci sarà margine salariale sufficiente per registrarli. Il club si è già messo al lavoro per cercare di chiudere uno di questi: il difensore centrale italiano Alessandro Bastoni. È l’obiettivo numero uno per la prossima stagione e viene considerato un elemento indispensabile per aumentare il livello difensivo della squadra. Se qualche mese fa l’operazione sembrava praticamente impossibile, ora al Barça c’è ottimismo e il meccanismo per portarlo a Barcellona è già in moto".

IL VIAGGIO DI DECO — "Bastoni è il difensore “top” scelto da Deco e Flick per il nuovo Barça. Ritengono che il giocatore sia cresciuto enormemente e ne sono rimasti affascinati già durante la semifinale dell’ultima Champions League, dove ha offerto una prestazione difensiva e in fase di impostazione davvero notevole. Bastoni compenserebbe la partenza indesiderata di Íñigo Martínez la scorsa estate grazie al suo piede sinistro e alla sua autorità in campo. Nel club blaugrana credono che possa diventare un vero leader difensivo, capace di garantire solidità, velocità e un’ottima costruzione del gioco dal basso. Il suo nome è sul tavolo fin dalla chiusura dell’ultimo mercato estivo e faranno di tutto per ingaggiarlo. Il direttore sportivo Deco è volato lo scorso novembre a Milano per incontrare l’entourage di Bastoni. È stato un primo e importante contatto per capire la disponibilità del giocatore a lasciare l’Inter e trasferirsi al Barça, oltre a verificare le possibilità di un trasferimento a partire da giugno. Fonti vicine all’incontro assicurano che c’è stata sintonia e che le sensazioni sono state più che positive, in attesa di poter abbassare il prezzo di un’operazione che inizialmente si stimava potesse arrivare a quasi 80 milioni di euro".

"Tuttavia, il tempo e diversi fattori stanno giocando a favore del Barça, che comincia a considerare l’operazione fattibile. L’Inter è disposta a cedere Bastoni, che sarà quindi sul mercato questa estate. Il club nerazzurro ha bisogno di liquidità per rafforzarsi e ritiene che il difensore possa essere ceduto, cosa che invece non vale per Lautaro Martínez, considerato un elemento imprescindibile. Inoltre, la polemica legata all’ultima partita tra Juventus e Inter, in cui Bastoni ha simulato un fallo per provocare l’espulsione di Kalulu, ha aumentato la tensione attorno al giocatore nel campionato italiano. I tifosi lo stanno contestando in diversi stadi e la pressione accumulata non è positiva né per lui né per l’Inter. Il club italiano non vedrebbe quindi negativamente una sua cessione all’estero per evitare ulteriori complicazioni. Anche la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Bastoni è molto apprezzato in Europa e diversi club della Premier League si erano avvicinati a lui. Al Barça, però, hanno la sensazione che il difensore abbia già scelto: se dovesse partire, lo farebbe solo in direzione del Camp Nou. Era indeciso tra il rinnovo e il trasferimento al Barça, ma ora le possibilità sembrano orientarsi sempre più verso il club catalano. Il fatto di aver scartato altre offerte evita un’asta che farebbe lievitare il prezzo e, inoltre, il suo ingaggio è considerato sostenibile per il Barça".

IL PREZZO — "Per il momento, il Barça ha già comunicato a Bastoni che lo vuole. È la prima scelta e inizieranno le trattative per ingaggiarlo. Tutto il processo entrerà nel vivo dopo la pausa per le nazionali, con l’obiettivo di raggiungere un accordo. L’Inter chiede circa 60 milioni di euro per il difensore e il Barça sta preparando un’offerta con una formula chiara: una parte in denaro e la possibilità di inserire un giocatore nella trattativa. Sul tavolo potrebbero emergere diversi nomi e quello che attualmente interessa agli italiani è Gerard Martín, un giocatore che si è guadagnato spazio nell’undici titolare, ma che con l’arrivo di Bastoni troverebbe meno spazio. Il Barça non vorrebbe cederlo e intende proporre altri nomi in una trattativa aperta che si spera di chiudere, in un senso o nell’altro, prima dell’inizio del Mondiale", chiude il quotidiano spagnolo.