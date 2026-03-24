Franck Kessié e Leon Goretzka sono stati accostati all'Inter in vista di giugno: il commento di Alfredo Pedullà

Non è un mistero che l'Inter dovrà rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e tra i nomi accostati all'Inter ci sono anche Franck Kessié e Leon Goretzka .

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle richieste economiche che potrebbero fare Kessié e Goretzka: "Kessié per tornare in Italia non può chiedere 10 mln ma ne chiederà per me più di 5, quindi tra i 5 e i 6 più bonus, poi il suo agente è molto abile e bisognerà accontentarlo. In giro per l'Europa, non solo in Italia, ci sono club che possono dargli quelle cifre.