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Parametri zero, Pedullà: “Ecco le richieste economiche di Kessié e Goretzka”

Parametri zero, Pedullà: “Ecco le richieste economiche di Kessié e Goretzka” - immagine 1
Franck Kessié e Leon Goretzka sono stati accostati all'Inter in vista di giugno: il commento di Alfredo Pedullà
Matteo Pifferi Redattore 

Non è un mistero che l'Inter dovrà rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e tra i nomi accostati all'Inter ci sono anche Franck Kessié e Leon Goretzka.

L'ex Milan sembra destinato a tornare in Europa dopo l'esperienza in Arabia Saudita e dovrebbe lasciare l'Al-Ahli a parametro zero. Discorso analogo per Goretzka, pronto a separarsi dal Bayern Monaco visto che il suo contratto non verrà rinnovato.

Parametri zero, Pedullà: “Ecco le richieste economiche di Kessié e Goretzka”- immagine 2
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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle richieste economiche che potrebbero fare Kessié e Goretzka: "Kessié per tornare in Italia non può chiedere 10 mln ma ne chiederà per me più di 5, quindi tra i 5 e i 6 più bonus, poi il suo agente è molto abile e bisognerà accontentarlo. In giro per l'Europa, non solo in Italia, ci sono club che possono dargli quelle cifre.

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Goretzka era un obiettivo dell'Atletico Madrid che a gennaio aveva puntato già Ederson ma per Goretzka si viaggia su tariffe più alte di quelle di Kessie. Se Goretzka va in Arabia, potrebbe prendere anche di più. Poi il fare la Champions o no fa tutta la differenza del mondo"

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