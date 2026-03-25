In casa Inter inizia a preoccupare la situazione legata a Yann Sommer. Il gol di Ndour ha messo in luce un tema che va affrontato anche per le ultime otto giornate di campionato.
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Sommer, un dato preoccupa l’Inter. Futuro? Non solo Vicario, occhio al nome dalla Spagna
"Sommer è a fine corsa: a giugno lascerà l’Inter dopo tre stagioni di alti – vedi la stagione della seconda stella da protagonista o le parate dell’anno scorso in Champions – e qualche basso, come in questa annata. Alcuni errori sono costati punti, come ad esempio Udinese, Juventus, Milan all’andata e via così, altri sono stati cancellati dalle vittorie. Nel 6-2 contro il Pisa ha regalato palla a Moreo con un passaggio sbagliato in fase di costruzione e poi ha incassato la seconda rete sul suo palo. Insomma, non bene. Altre incertezze: il gol di Giovane contro il Verona e altri episodi sparsi in Champions", si legge su La Gazzetta dello Sport che sottolinea un "dato che preoccupa".
Sommer ha effettuato solo 8 respinte "sicure", cioè fuori dall'area piccola, contro le 14 in zone pericolose. Sommer è poi il terzultimo portiere della Serie A per gol evitati (-1.2) e peggio di lui fanno solo De Gea e Montipò, portieri di squadre in lotta per non retrocedere. Maignan è invece il primo della lista e ha un plus di 9,6, seguono poi Carnesecchi (6,4) e Svilar (6,2) con Sommer che appunto è in negativo (-1.2). Un gap enorme.
Futuro—
La Gazzetta dello Sport conferma quello che si dice da mesi, cioè che l'Inter sta cercando un nuovo portiere: "Il primo nome sulla lista è Guglielmo Vicario, 29 anni, numero uno del Tottenham di Tudor attualmente ai box per infortunio. L'ex Empoli ha fatto sapere che gli piacerebbe tornare in Italia: l'Inter è destinazione gradita. Il costo si aggira intorno ai 20 milioni. Era già stato vicino nel 2023, l'Inter tornerà alla carica a giugno. Un altro su cui Marotta e Ausilio stanno prendendo appunti è Andriy Lunin, vice di Courtois al Real. A fine stagione i piani alti decideranno. Prima c'è uno scudetto da vincere"
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