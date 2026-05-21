Tra i principali candidati ad arrivare ci sono Muharemovic e Solet. Ma oltre ai giocatori in scadenza, potrebbe partire un titolare della formazione

Andrea Della Sala Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 09:02)

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Il reparto difensivo dell'Inter di Chivu subirà qualche aggiustamento in vista della possibile stagione. Tra i principali candidati ad arrivare in estate ci sono Muharemovic e Solet. Ma oltre ai giocatori in scadenza, potrebbe partire un titolare della formazione nerazzurra: non Bastoni ma Bisseck, che è seguito dal Bayern.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Bisseck ha appena cambiato procuratore, giusto prima del gong che dà l’avvio alla campagna trasferimenti: strano tempismo, raramente è casuale in questi luoghi. Tra l’altro, l’agenzia di Giovanni Branchini, tra le più strutturate e serie del settore, ha un antico rapporto con la terra di Yann. Nelle ultime stagioni sono, comunque, già piovute offerte per il tedesco e l’anno scorso il Crystal Palace aveva addirittura sfondato quota 30 milioni. Con una quarantina potrebbe partire, a quel punto Bisseck sarebbe il sacrificato del reparto".

"Era la sorte a cui pareva destinato Alessandro Bastoni, almeno fino a quando il Barcellona non ha infilato la marcia indietro, di fronte al prezzo monstre (70 milioni) e ad alcuni dubbi tattici subentrati in un secondo momento nella testa dell’allenatore Flick. Adesso l’azzurro pare più saldo a Milano, a differenza del compagno tedesco, e il prossimo anno potrebbe pure trovare attorno a sé nuovi centrali versatili. Muharemovic, come lui, usa il mancino, mentre Solet straripa col destro: entrambi, però, possono giocare indifferentemente in una difesa a 4 o a 3. Non è un dato secondario, l’Inter campione d’Italia vuole costruire un nuovo muro “mobile”, meno rigido rispetto al passato", aggiunge Gazzetta.