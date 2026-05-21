Il club nerazzurro da tempo lavora ai rinnovi di alcuni giocatori ritenuti fondamentali nella rosa di Chivu

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 08:16)

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In casa Inter non si guarda solo al mercato in entrata, si lavora anche per rinnovare alcuni giocatori ritenuti fondamentali per la rosa di Chivu. Il nome più pesante è sicuramente quello di Federico Dimarco che, come sottolinea il Corriere dello Sport, si aspetta una chiamata da parte della dirigenza nerazzurra.

"La sua posizione ovviamente non desta preoccupazione, il contratto attuale scade nel 2027 e il club di viale della Liberazione vanta una clausola unilaterale per estendere l’accordo di un anno, anche se l’intenzione è quella di tenersi stretto nel lungo periodo un giocatore diventato negli ultimi anni sempre più decisivo. Sarà inevitabile riconoscergli, inoltre, un adeguato aumento rispetto all’ultimo accordo del dicembre 2023".

"Al tempo stesso vanno monitorate anche le posizioni di Carlos Augusto e Bisseck, per i quali sono previsti dei nuovi contatti a breve con i rispettivi entourage in vista delle attuali scadenze fissate nel 2028. In questo caso per Bisseck e Carlos Augusto i discorsi sono avviati fin dall’inizio della primavera. Ma le volontà dei calciatori saranno fondamentali per proseguire eventualmente in nerazzurro e continuare a far parte del progetto di Chivu".

"Infine sembra ormai che si andrà ai saluti con chi è in scadenza a fine giugno, ossia Sommer, Acerbi e Darmian, mentre nutrono ancora delle speranze sia Mkhitaryan sia De Vrij. Per l’armeno trentasettenne la porta non è chiusa a priori, anche alla luce di quanto dimostrato sul campo quando è stato impiegato in questa stagione, mentre per l’olandese a 34 anni c’è in ballo un rinnovo a cifre decurtate".

(Corriere dello Sport)