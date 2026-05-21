"L’Inter, che inizierà velocemente a prendere forma nelle prossime settimane, resterà ancora un abito di alta sartoria, ma sarà cucito sempre più sulla taglia di Cristian Chivu. La squadra non cambierà nel profondo, ma cambierà dappertutto, sempre secondo le indicazioni dell’allenatore dobletista : una rivoluzione romena, dolce e non traumatica, però pur sempre una rivoluzione. A partire dalla difesa, in cui ci sarà un via vai più caotico di quanto ci si sarebbe aspettato, e non solo perché due vecchi leoni dovrebbero giocare sabato l’ultima partita in nerazzurro: Francesco Acerbi ha segnato al Barça un gol biblico l’anno scorso, difficilmente si troverà in giro un soldato più serio e affidabile di Matteo Darmian . Considerando la cessione più che probabile di un big del reparto, l’Inter sta seriamente pensando di prendere un paio di difensori di valore , con caratteristiche diverse di quelli già in rosa", spiega La Gazzetta dello Sport.

"A Tarik Muharemovic, mancino bosniaco che ha fatto piangere tutta Italia, compresi gli azzurri di Chivu, può davvero aggiungersi Oumar Solet, centurione dell’Udinese che da tempo riempie i pensieri dell’area sportiva nerazzurra, dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio. La novità sta proprio nella risalita impetuosa del 26enne francese, vicino a trasferirsi a Milano già quando stava in trincea a Salisburgo e l’Inter lo sfidava in Champions tre stagioni fa. C’erano dubbi sulla tenuta in marcatura di Solet, che però compensa con spiccate doti in impostazione perfette per il calcio intenso, sempre “in avanti”, che vuole sviluppare sempre di più Chivu. La doppietta può avvenire solo a certe condizioni economiche, magari con un riscatto scontato dopo un prestito oneroso per il difensore del Sassuolo, con cui esiste da settimane un principio di accordo sul contratto, e un investimento non troppo robusto per il francesone residente in Friuli. In ogni caso, nella migliore delle ipotesi, servirebbero più di 50 milioni per il pacchetto completo. Tantino, se non fosse che all’orizzonte si vede già una certa agitazione attorno a Yann Bisseck, possibile pezzo pregiato da sacrificare all’asta. Il tedesco non sarà negli Stati Uniti a giocarsi il Mondiale con i colleghi per scelta dolorosa del ct Nagelsmann, ma in Germania ha tanti estimatori. Il grande Bayern, ad esempio, lo sta valutando come aggiunta patriottica, ma non è l’unica squadra danarosa che in Europa guarda all’interista", aggiunge Gazzetta.