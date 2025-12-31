FC Inter 1908
Giornale boom: “Premier e Arabia su Bastoni! C’è pronta la risposta dell’Inter”

A gennaio e nei prossimi mesi, oltre a rinforzarsi sul mercato, l'Inter è chiamata anche a resistere alle tante e inevitabili tentazioni
Marco Macca
Marco Macca 

A gennaio e nei prossimi mesi, oltre a rinforzarsi sul mercato, l'Inter è chiamata anche a resistere alle tante e inevitabili tentazioni per i suoi gioielli.

L'edizione odierna de Il Giornale parla in particolare di Alessandro Bastoni, parlando di sirene provenienti da Premier League e Arabia Saudita. Ma i nerazzurri sarebbero già pronti a rispondere con un rinnovo di contratto per il difensore. Si legge:

"Da un centrale all'altro: sulla sponda interista del Naviglio vogliono spazzare via le tentazioni arabe e inglesi per Bastoni, che prolungherà Bastoni, che prolungherà fino al 2030".

(Fonte: Il Giornale)

