A gennaio e nei prossimi mesi, oltre a rinforzarsi sul mercato, l'Inter è chiamata anche a resistere alle tante e inevitabili tentazioni per i suoi gioielli.
Giornale boom: “Premier e Arabia su Bastoni! C’è pronta la risposta dell’Inter”
A gennaio e nei prossimi mesi, oltre a rinforzarsi sul mercato, l'Inter è chiamata anche a resistere alle tante e inevitabili tentazioni
L'edizione odierna de Il Giornale parla in particolare di Alessandro Bastoni, parlando di sirene provenienti da Premier League e Arabia Saudita. Ma i nerazzurri sarebbero già pronti a rispondere con un rinnovo di contratto per il difensore. Si legge:
"Da un centrale all'altro: sulla sponda interista del Naviglio vogliono spazzare via le tentazioni arabe e inglesi per Bastoni, che prolungherà Bastoni, che prolungherà fino al 2030".
(Fonte: Il Giornale)
