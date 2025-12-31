Nelle ultime ore è esplosa la bomba sul possibile ritorno all'Inter di Joao Cancelo nel mercato di gennaio. Su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, sottolineando come i nerazzurri stiano valutando seriamente di affondare il colpo:
Romano: “Inter fa sul serio per Cancelo! Contatto Ausilio-Mendes. E mi risulta anche che…”
"Cancelo vuole tornare in Europa ed è in uscita dall'Al Hilal per una serie di fattori: prima per una questione di liste, poi perché il rapporto con il nuovo staff tecnico non è mai particolarmente decollato. Quella possibilità, a quanto mi risulta, porta a dei club che hanno avuto dei contatti. Ci sono state società che hanno chiamato Mendes per capire la situazione relativa a Cancelo: all'estero c'è stato il Barcellona, che però ha la limitazione del Fair Play Finanziario, con operazioni bilanciate tra entrate e uscite. E poi c'è l'Inter, che si è mossa: a quanto mi risulta, c'è stato un contatto tra il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e l'agente di Cancelo, Jorge Mendes. Un rapporto molto buono: vero che Mendes non ha fatto tante operazioni con l'Inter negli ultimi anni, ma ci è andato vicino; Joao Felix un anno fa poteva essere un giocatore nerazzurro, poi è andato al Milan anche per un discorso di feeling con Conceicao; Marco Asensio è un altro giocatore che è andato vicino all'Inter".
"C'è stato un contatto, i nerazzurri ci stanno ragionando in maniera seria. Il club ha preso informazioni sui costi dell'operazione. Ha iniziato, da quanto mi risulta, anche un dialogo lato Al Hilal, per capire se ci si può inventare una soluzione dal punto di vista della struttura dell'operazione, e trovare dunque una soluzione che possa andare bene a tutti. Inter-Cancelo: c'è feeling, dunque. Anche la Juventus ha preso informazioni, in maniera meno approfondita rispetto all'Inter, con delle perplessità anche dal punto di vista comportamentale. Nelle prossime ore, Mendes sarà molto operativo su questo fronte e credo che su Cancelo ci aggiorneremo presto".
