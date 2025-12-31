"Cancelo vuole tornare in Europa ed è in uscita dall'Al Hilal per una serie di fattori: prima per una questione di liste, poi perché il rapporto con il nuovo staff tecnico non è mai particolarmente decollato. Quella possibilità, a quanto mi risulta, porta a dei club che hanno avuto dei contatti. Ci sono state società che hanno chiamato Mendes per capire la situazione relativa a Cancelo: all'estero c'è stato il Barcellona, che però ha la limitazione del Fair Play Finanziario, con operazioni bilanciate tra entrate e uscite. E poi c'è l'Inter, che si è mossa: a quanto mi risulta, c'è stato un contatto tra il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e l'agente di Cancelo, Jorge Mendes. Un rapporto molto buono: vero che Mendes non ha fatto tante operazioni con l'Inter negli ultimi anni, ma ci è andato vicino; Joao Felix un anno fa poteva essere un giocatore nerazzurro, poi è andato al Milan anche per un discorso di feeling con Conceicao; Marco Asensio è un altro giocatore che è andato vicino all'Inter".