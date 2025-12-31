Oaktree vuole che l'Inter, intesa come parco giocatori, valga un miliardo. Il motivo è semplice: aumentare il valore del club

Oaktree vuole che l'Inter, intesa come parco giocatori, valga un miliardo. Il motivo è semplice: più valgono gli asset dentro il club, più c'è possibilità di incassare al momento della cessione del club stesso. In questo momento, secondo Football Benchmark, la rosa dell'Inter vale circa 700 milioni di euro. Alla dirigenza viene chiesto di incrementare questo valore di altri 300 milioni.

"L’edizione di dicembre assegna alla rosa dell’Inter una valutazione di quasi 700 milioni (696 per l’esattezza), undicesima in assoluto e prima in Italia (Juventus 659, Milan 502 e Napoli 494 tra le top 20 d’Europa). In testa alla classifica c’è il Real Madrid, a quota 1463 milioni, davanti ad Arsenal (1433) e Manchester City (1348). Altre sei squadre superano il miliardo: Psg, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Bayern e Tottenham. È in questa fascia che Oaktree vuole collocare l’Inter, i cui giocatori di maggior valore, secondo Football Benchmark, sono Lautaro (82 milioni), Bastoni (76), Barella (73), Thuram (70) e Dimarco (50). Il gap da colmare per raggiungere il miliardo è di circa 300 milioni"

Niente spese pazze ma giocatori con valore in rampa di lancio — "Come fare? Non si tratta di spendere e spandere: non è questo il modus operandi di un azionista particolarmente attento alla sostenibilità finanziaria. La chiave, per Oaktree, è la creazione di valore. Da qui il varo di operazioni che nell’ultima campagna trasferimenti hanno tracciato la rotta, segnando una netta discontinuità rispetto alla gestione cinese. Principalmente acquisti futuribili: Luis Henrique, Bonny, Diouf e Susic, tutti tra i 22 e i 24 anni, sono costati circa 80 milioni per i cartellini, con un ingaggio massimo che non supera i 2,5 milioni netti"

La conferma dei big con valore alto — "Marotta ha un compito arduo: spendere bene le risorse, in modo che gli investimenti fruttino nel tempo, sia nell’ottica di una monetizzazione successiva, sia per incrementare il patrimonio del club. In questa strategia rientrano anche le conferme dei gioielli più pregiati. Una delle priorità di Oaktree al momento dell’insediamento, nel maggio di 2024, è stata infatti il rinnovo dei contratti di Lautaro e Barella"