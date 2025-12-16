La partenza di Iñigo Martínez e i problemi in difesa del Barça in questo inizio di stagione, hanno portato la dirigenza blaugrana a fare alcune riflessioni giungendo alla conclusione che il reparto difensivo andrà rinforzato.
In Spagna – Bastoni è il sogno proibito del Barcellona. Contattato l’entourage, ma…
I continui problemi in difesa della squadra spagnola, ha portato l'area sportiva e sondare diversi profili tra cui quello di Bastoni
Secondo quanto riporta Diario Sport, uno dei nomi sul tavolo del club è quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è uno dei più apprezzati nel panorama calcistico internazionale e sarebbe un innesto perfetto per la squadra di Flick.
"L'area sportiva ha sondato la sua situazione (è stato anche contattato il suo entourage), ma la conclusione è che in questo momento è irraggiungibile. È un sogno 'proibito', qualcosa di utopico a livello economico. Chissà se più tardi. Altri nomi sondati sono quelli di Marc Guéhi (del Crystal Palace, il contratto scade il prossimo giugno) e Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, contratto fino al 2027)", si legge sul quotidiano catalano.
(Diario Sport)
