Secondo quanto riporta Diario Sport, uno dei nomi sul tavolo del club è quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è uno dei più apprezzati nel panorama calcistico internazionale e sarebbe un innesto perfetto per la squadra di Flick.

"L'area sportiva ha sondato la sua situazione (è stato anche contattato il suo entourage), ma la conclusione è che in questo momento è irraggiungibile. È un sogno 'proibito', qualcosa di utopico a livello economico. Chissà se più tardi. Altri nomi sondati sono quelli di Marc Guéhi (del Crystal Palace, il contratto scade il prossimo giugno) e Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, contratto fino al 2027)", si legge sul quotidiano catalano.