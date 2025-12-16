L'infortunio di Denzel Dumfries si sta rivelando più serio del previsto. Per questo motivo l'Inter potrebbe ritrovarsi costretta a cercare un nuovo esterno a gennaio. La Gazzetta dello Sport traccia l'identikit dell'eventuale prescelto: "L'Inter dovrebbe pensare anche a un sostituto nel mercato di gennaio perché Luis Henrique non ha ancora convinto appieno, nonostante cinque partite di fila da titolare, e perché l'unica alternativa diventerebbe Darmian, che ha altre caratteristiche e per di più ha 36 anni e non si è ancora ripreso da un lungo infortunio (andrà in Arabia ma solo per allenarsi con la squadra).
Nè Palestra, nè Norton-Cuffy: Inter, c'è un'alternativa per la fascia destra
Nè Palestra, nè Norton-Cuffy: Inter, c’è un’alternativa per la fascia destra
I nerazzurri potrebbero ritrovarsi costretti a cercare un nuovo esterno a gennaio in caso di infortunio prolungato di Dumfries
I due nomi monitorati da Marotta e Ausilio sono Palestra del Cagliari e Norton-Cuffy del Genoa, esterni destri più veloci del vento. Ma è molto difficile prenderli a metà stagione, soprattutto Palestra che è di proprietà dell'Atalanta. Risolta la questione Dumfries, i dirigenti interisti si metteranno in cerca di un'alternativa a prezzi contenuti".
