L'infortunio di Denzel Dumfries si sta rivelando più serio del previsto. Per questo motivo l'Inter potrebbe ritrovarsi costretta a cercare un nuovo esterno a gennaio. La Gazzetta dello Sport traccia l'identikit dell'eventuale prescelto: "L'Inter dovrebbe pensare anche a un sostituto nel mercato di gennaio perché Luis Henrique non ha ancora convinto appieno, nonostante cinque partite di fila da titolare, e perché l'unica alternativa diventerebbe Darmian, che ha altre caratteristiche e per di più ha 36 anni e non si è ancora ripreso da un lungo infortunio (andrà in Arabia ma solo per allenarsi con la squadra).