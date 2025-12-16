Il Pisa ha messo gli occhi su Valentin Carboni e Tommaso Baldanzi per rinforzare il reparto d'attacco a gennaio. L'argentino di proprietà dell'Inter non sta trovando spazio al Genoa e potrebbe essere una soluzione per i toscani. Spiega il Corriere Fiorentino: "La priorità del club nerazzurro per il mercato invernale è rinforzare il reparto offensivo.
Inter, Carboni può cambiare aria a gennaio: piace tanto al Pisa, le ultime
Da qui l’interesse per i due fantasisti. In particolare per il 20enne argentino, in prestito al Genoa ma di proprietà dell’Inter, che con De Rossi è finito ai margini e a gennaio potrebbe cambiare aria. Il Pisa monitora con attenzione l’evolversi della situazione, anche perché si tratta di un profilo molto gradito ad Alberto Gilardino".
