“Hanno avuto un peso le tante e variegate dimostrazioni d’amore ricevute. Nei giorni più duri delle contestazioni sui campi di mezza Italia, ancora di più dopo l’infausto rosso preso in Bosnia, gli sono stati vicini davvero tutti, dalla società all’intero staff tecnico, per non parlare dei tifosi. Ha fatto il resto l’abbraccio collettivo della città dopo il doblete: i cori personalizzati per invogliarlo a restare, ripetuti anche in piazza Duomo mentre la squadra mostrava le due Coppe dalla terrazza, hanno cancellato ogni residuo di tentazione estera”.

“Deve ancora arrivare giugno e niente può mai essere davvero escluso tra le mille curve del mercato, però il mancino di Chivu è “dentro” l’Inter oggi perfino più di ieri. Anzi, ha già parlato con lo staff della difesa che sarà: la linea a tre non è in discussione, a maggior ragione con la prevista permanenza dell’azzurro, ma cambierà qualche faccia attorno a lui”.