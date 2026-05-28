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GdS / Bastoni si vede solo all’Inter: nessun dubbio e Barça cancellato, decisive…

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Il difensore ha già parlato con lo staff di Chivu per la difesa della prossima stagione: confermata la linea a tre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Qualche giorno di vacanza, lontano dal ‘chiacchiericcio’ e dai rumors. Alessandro Bastoni si gode le meritate vacanze dopo il Double conquistato con l’Inter. Lui e il club si sono dati appuntamento tra 40 giorni, a metà luglio, per il ritiro estivo.

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La Gazzetta dello Sport spiega:

“I dubbi (reciproci) sono, infatti, sfumati man mano che il Barcellona si defilava all’orizzonte. Oggi il difensore nerazzurro non si vede, infatti, da nessun’altra parte che non sia Milano, e non è una considerazione banale, ripensando agli incontri (più di uno) dei suoi rappresentanti con gli emissari dalla Catalogna: sembrano lontani, ma erano l’altro ieri. Allo stesso tempo, il suo club esclude ormai sdegnato l’ipotesi di una cessione tanto importante, complicata da ogni punto di vista”.

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Bastoni, invece, si è totalmente riconnesso al pianeta interista:

“Hanno avuto un peso le tante e variegate dimostrazioni d’amore ricevute. Nei giorni più duri delle contestazioni sui campi di mezza Italia, ancora di più dopo l’infausto rosso preso in Bosnia, gli sono stati vicini davvero tutti, dalla società all’intero staff tecnico, per non parlare dei tifosi. Ha fatto il resto l’abbraccio collettivo della città dopo il doblete: i cori personalizzati per invogliarlo a restare, ripetuti anche in piazza Duomo mentre la squadra mostrava le due Coppe dalla terrazza, hanno cancellato ogni residuo di tentazione estera”.

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Confermato il sistema con la difesa a tre, mentre la Rosea rivela:

“Deve ancora arrivare giugno e niente può mai essere davvero escluso tra le mille curve del mercato, però il mancino di Chivu è “dentro” l’Inter oggi perfino più di ieri. Anzi, ha già parlato con lo staff della difesa che sarà: la linea a tre non è in discussione, a maggior ragione con la prevista permanenza dell’azzurro, ma cambierà qualche faccia attorno a lui”.

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