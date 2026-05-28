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Inter, ecco il principale indiziato a lasciare il club. Ma non solo: c’è un altro nome in uscita

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L'Inter si sta muovendo per rinforzare adeguatamente la rosa di Chivu. Tra le possibili uscite ci sono due centrocampisti
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter si sta muovendo per rinforzare adeguatamente la rosa di Chivu. Tra le possibili uscite ci sono due centrocampisti che in questa stagione appena conclusa hanno trovato poco spazio.

Inter, ecco il principale indiziato a lasciare il club. Ma non solo: c’è un altro nome in uscita- immagine 2
Getty Images

In viale della Liberazione, intanto, si lavora per fare spazio. Il principale indiziato rimane Davide Frattesi, reduce da una stagione abbondantemente deludente e desideroso di rilanciarsi altrove. Sotto la lente d’ingrandimento rimane anche la posizione di Diouf. Quest’anno il francese ha occupato soltanto formalmente lo slot di settimo centrocampista, salvo poi rivelarsi decisamente più importante da esterno. Finisse definitivamente dirottato in fascia, avrebbe possibilità di proseguire la sua avventura nerazzurra, altrimenti si avvicinerebbe lo spettro della cessione", aggiunge il quotidiano.

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