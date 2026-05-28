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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Marotta ha scelto il vice Martinez: “C’è un nome in pole, si aspetta il via libera”
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Inter, Marotta ha scelto il vice Martinez: “C’è un nome in pole, si aspetta il via libera”
L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come portiere titolare e sta lavorando per affiancargli un giocatore di esperienza
L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come portiere titolare e sta lavorando per affiancargli un giocatore di esperienza. L'area mercato nerazzurro avrebbe già individuato il profilo adatto a questo ruolo.
"Per quanto riguarda infine il vice di Pepo Martinez, in pole position c’è sempre Ivan Provedel (il presidente Marotta vuole tenere sempre alta la “quota” di italiani in rosa): per far partire la trattativa con la Lazio si attende soltanto il via libera da Rino Gattuso, allenatore scelto da Lotito per raccogliere l’eredità di Sarri", scrive Tuttosport.
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