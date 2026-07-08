L'esterno dell'Union SG ha già dato il suo ok al trasferimento, ma ancora i due club non hanno trovato un'intesa

Andrea Della Sala Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 10:32)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il profilo prescelto dall'Inter per la fascia destra è quello di Anan Khalaili. L'esterno dell'Union SG ha già dato il suo ok al trasferimento, ma ancora i due club non hanno trovato un'intesa.

"Al momento non esiste ancora un accordo tra i club. Ad oggi, infatti, l'offerta presentata dall'Inter non è la più alta sul tavolo. L'Union Saint-Gilloise vuole ottenere il massimo dalla cessione di Khalaili, un giocatore dal profilo molto interessante, e visto che ci sono anche altri club interessati, la società belga si trova in una posizione di forza. In precedenza si era parlato dell'interesse del Napoli e ora si è fatto avanti anche il Como. Inoltre, continua a esserci interesse anche da parte di alcuni club di Premier League.

Nonostante ciò, sembra che il giocatore preferisca l'Inter. Anche perché il Napoli, che era stato il primo a manifestare concretamente il proprio interesse, non ha mai affondato davvero il colpo. L'Inter, che nella prossima stagione, proprio come Napoli e Como, giocherà la Champions League, ha presentato a Khalaili un progetto ritenuto molto interessante. Inoltre, dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid, per Khalaili ci sarebbe fin da subito la prospettiva di trovare spazio e minuti in campo.

Lo scorso fine settimana Khalaili non è sceso in campo nell'amichevole disputata dall'Union Saint-Gilloise contro l'FCSB. Il club belga ha spiegato che il laterale era alle prese con un leggero infortunio, ma è emerso anche che, in vista di un possibile trasferimento, il giocatore preferisse non correre rischi. L'impressione è che, se l'Inter dovesse presentare un'offerta economica ritenuta soddisfacente, l'operazione potrebbe chiudersi in tempi piuttosto rapidi", scrive Nieuwsblad.