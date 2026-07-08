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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Rapporti Inter-Como sono ottimi. Suwarso ha chiamato Marotta perché vuole sapere…”
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Romano: “Rapporti Inter-Como sono ottimi. Suwarso ha chiamato Marotta perché vuole sapere…”
Della trattativa per il difensore del Chelsea e dei rapporti tra Inter e Como ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano
Della trattativa per il difensore del Chelsea Chalobah e dei rapporti tra Inter e Como ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
"contatti diretti tra presidenti, Suwarso e Marotta per parlarsi a proposito della questione legata a Trevoh Chalobah. Il Como non vuole fare aste, vuole sapere dall'Inter se ha intenzione di procedere sul difensore inglese o meno, i due club hanno ottimi rapporti e poi a quel punto il Como deciderà se tornare su Chalobah e rilanciare, oppure se andare su altri centrali con il nome di Davinson Sanchez in evidenza, sulla lista".
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