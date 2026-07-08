Della trattativa per il difensore del Chelsea e dei rapporti tra Inter e Como ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano

Andrea Della Sala Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 10:16)

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Della trattativa per il difensore del Chelsea Chalobah e dei rapporti tra Inter e Como ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"contatti diretti tra presidenti, Suwarso e Marotta per parlarsi a proposito della questione legata a Trevoh Chalobah. Il Como non vuole fare aste, vuole sapere dall'Inter se ha intenzione di procedere sul difensore inglese o meno, i due club hanno ottimi rapporti e poi a quel punto il Como deciderà se tornare su Chalobah e rilanciare, oppure se andare su altri centrali con il nome di Davinson Sanchez in evidenza, sulla lista".