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Sky – Khalaili, ora serve diplomazia: Inter su altri nomi? La situazione e le ultime su Chalobah

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Le ultime su Anan Khalaili, ma anche su Trevoh Chalobah: ecco gli aggiornamenti di Luca Marchetti a Sky sul mercato dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Le ultime su Anan Khalaili, ma anche su Trevoh Chalobah: ecco gli aggiornamenti di Luca Marchetti a Sky sul mercato dell'Inter.

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L’Inter ha fatto la prima offerta per il cartellino di Khalaili, non accettata. C’era l’interesse formalizzato del Como e resta ampia distanza al momento tra le parti, ma le trattative si fanno anche così. L’offerta dell’Inter rimane per il momento bassa, il giocatore è uscito allo scoperto, vuole l’Italia e l’Inter. Trattativa che richiede diplomazia da parte dei nerazzurri, vedremo se l’Inter allargherà l’orizzonte su altri nomi.

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Continuano le chiacchiere col Chelsea per Trevoh Chalobah, no offerte ufficiali però al momento e il testa a testa col Como che di offerte ne ha fatte invece.

Domani sbarcherà a Milano Ivan Provedel, farà le visite e poi sarà un nuovo giocatore nerazzurro”.

(Fonte: SS24)

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