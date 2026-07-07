“L’Inter ha fatto la prima offerta per il cartellino di Khalaili, non accettata. C’era l’interesse formalizzato del Como e resta ampia distanza al momento tra le parti, ma le trattative si fanno anche così. L’offerta dell’Inter rimane per il momento bassa, il giocatore è uscito allo scoperto, vuole l’Italia e l’Inter. Trattativa che richiede diplomazia da parte dei nerazzurri, vedremo se l’Inter allargherà l’orizzonte su altri nomi.