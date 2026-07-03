Dopo aver trovato un accordo verbale con Anan Khalaili, l'Inter ha avviato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise. In Belgio confermano che i campioni d'Italia hanno raggiunto un accordo personale con l'esterno israeliano, ma non c'è ancora un accordo a livello di club.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio – Khalaili, Inter spinge forte e presenta la prima offerta: l’Union rifiuta, vuole…
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In Belgio – Khalaili, Inter spinge forte e presenta la prima offerta: l’Union rifiuta, vuole…
Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, l'Inter avrebbe presentato una prima offerta all'Union
Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, il club nerazzurro avrebbe già presentato un'offerta ufficiale, ma non è stata ritenuta sufficiente dal club di Bruxelles. "Prevedono di cedere Khalaili per almeno trenta milioni, una cifra record per l'Union. Oltre all'Inter, anche Napoli e Tottenham, tra gli altri, hanno mostrato un interesse concreto. Ma l'Inter è il primo club ad aver presentato un'offerta ufficiale".
(Het Laatste Nieuws)
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