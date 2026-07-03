Dopo aver trovato un accordo verbale con Anan Khalaili , l'Inter ha avviato la trattativa con l' Union Saint-Gilloise . In Belgio confermano che i campioni d'Italia hanno raggiunto un accordo personale con l'esterno israeliano, ma non c'è ancora un accordo a livello di club.

Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, il club nerazzurro avrebbe già presentato un'offerta ufficiale, ma non è stata ritenuta sufficiente dal club di Bruxelles. "Prevedono di cedere Khalaili per almeno trenta milioni, una cifra record per l'Union. Oltre all'Inter, anche Napoli e Tottenham, tra gli altri, hanno mostrato un interesse concreto. Ma l'Inter è il primo club ad aver presentato un'offerta ufficiale".