Sky – Khalaili, ci siamo! Trattativa ufficiale Inter-Union: le cifre sul tavolo

La trattativa tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili è partita ufficialmente: la conferma arriva da Sky Sport

La trattativa tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili è partita ufficialmente. A riportarlo è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport:

"Sono iniziate ufficialmente le chiacchierate tra Inter e Saint Gilloise per Khalaili, si cerca l'intesa. Khalaili preferisce l'Inter al Napoli sia per un discorso economico, perché l'offerta può essere più alta, ma anche perché l'Inter può chiuderlo subito e il Napoli non può farlo, così come per Gila.