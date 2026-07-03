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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Khalaili, ci siamo! Trattativa ufficiale Inter-Union: le cifre sul tavolo
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Sky – Khalaili, ci siamo! Trattativa ufficiale Inter-Union: le cifre sul tavolo
La trattativa tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili è partita ufficialmente: la conferma arriva da Sky Sport
La trattativa tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili è partita ufficialmente. A riportarlo è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport:
"Sono iniziate ufficialmente le chiacchierate tra Inter e Saint Gilloise per Khalaili, si cerca l'intesa. Khalaili preferisce l'Inter al Napoli sia per un discorso economico, perché l'offerta può essere più alta, ma anche perché l'Inter può chiuderlo subito e il Napoli non può farlo, così come per Gila.
L'Inter oggi può mettere sul piatto quello che il Saint Gilloise vuole, il Saint Gilloise vuole 25 mln più 5 di bonus, vedremo se l'Inter quando farà l'offerta ufficiale si avvicinerà ma la trattativa è iniziata ufficialmente"
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