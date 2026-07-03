"Queste sono le ore di Chalobah, che è una vecchia storia. Ho postato un tweet del 2022 quando l'Inter aveva fatto un sondaggio per Chalobah e Akanji ma la priorità era Acerbi e avrebbe poi preso Acerbi dopo una tormentata trattativa con la Lazio. Poi ha risondato Chalobah l'anno dopo, ha risondato Chalobah nel 2024, poi nel frattempo ha preso Akanji e ora l'ha riscattato e adesso è tornata forte su Chalobah. Un vecchio pallino dell'Inter ma aspettiamo perché il Como aveva fatto una proposta più bassa rispetto ai 30 mln più 5 di bonus che è la richiesta del Chelsea"