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Pedullà: “Inter, queste sono le ore di Chalobah: le ultime. E su Khalaili il Napoli…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su due operazioni che l'Inter sta imbastendo, quella con il Chelsea per Chalobah e quella con l''Union Saint Gilloise per Khalaili:
"Queste sono le ore di Chalobah, che è una vecchia storia. Ho postato un tweet del 2022 quando l'Inter aveva fatto un sondaggio per Chalobah e Akanji ma la priorità era Acerbi e avrebbe poi preso Acerbi dopo una tormentata trattativa con la Lazio. Poi ha risondato Chalobah l'anno dopo, ha risondato Chalobah nel 2024, poi nel frattempo ha preso Akanji e ora l'ha riscattato e adesso è tornata forte su Chalobah. Un vecchio pallino dell'Inter ma aspettiamo perché il Como aveva fatto una proposta più bassa rispetto ai 30 mln più 5 di bonus che è la richiesta del Chelsea"
"Il Napoli, come per Gila, così anche per Khalaili non può muoversi. L'Inter ha messo la freccia e ha raggiunto l'accordo con Khalaili e ora deve fare tutto il resto con l'Union SG e siamo nei tempi giusti per poter perfezionare questo tipo di operazione"
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