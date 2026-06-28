Nelle ultime ore il nome di Anan Khalaili è stato accostato all'Inter . L'esterno dell'Union Saint-Gilloise, è reduce da un'ottima stagione e ha attirato anche l'interesse da parte del Napoli. Come sottolinea Het Laatste Nieuws, le possibilità che Khalaili rimanga all'Union quest'estate sono molto scarse. "Anzi, praticamente inesistenti. L'interesse per l'esterno continua a crescere di settimana in settimana".

"Oltre a diversi club inglesi e al Napoli, anche l'Inter ha manifestato interesse. I campioni d'Italia sono alla ricerca di un sostituto per Denzel Dumfries, in procinto di trasferirsi al Real Madrid. Il giovane e talentuoso Khalaili ha impressionato con l'Union Berlino in Champions League e può giocare in diverse posizioni. È destinato a diventare il trasferimento più costoso nella storia del club di Bruxelles. L'obiettivo è di ottenere più di 25 milioni di euro. Tuttavia, non è ancora pervenuta un'offerta concreta da parte di Inter o Napoli".