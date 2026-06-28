Sul proprio canele YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie e mosse di mercato dell'Inter, con focus particolare su tre nomi

Marco Macca Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 08:02)

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Sul proprio canele YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie e mosse di mercato dell'Inter, con focus particolare su tre nomi molto chiacchierati in questi giorni in ottica nerazzurra: Wesley, Solet e Jones. Ecco le sue parole:

"Si continua ad accostare Wesley all'Inter. Vi dicevo, quando il Chelsea lo aveva chiesto alla Roma prima ancora di andare su Palestra, che la Roma rispondeva che non era in vendita. E lasciatemi dire che non è facile, per una squadra italiana, dire una cosa del genere. E' difficile resistere a certe cifre. Per Gasperini è un giocatore cruciale, da Champions. Per la Roma non toccarlo significa dimostrare ambizione. Quando leggete di Wesley-Inter sappiate che è una cosa che non sta in piedi".

"Su Solet: dal punto di vista dell'Inter è un discorso bloccato, non ci sono contatti con l'Udinese da una decina di giorni. Le parti hanno trattato, ma non hanno mai raggiunto un accordo. Curtis Jones? Non la definirei un'operazione sfumata, ma resta grande distanza. L'Inter ha offerto 25 milioni, il Liverpool è stato chiaro: sotto i 40 non vuole vendere. Poi, se l'Inter più avanti offrirà magari 30-33 più bonus vedremo, ma per ora la posizione del Liverpool è questa, anche a costo di giocarsela con il rinnovo più avanti".