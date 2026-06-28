Presente e soprattutto futuro. Pio Esposito è un perno fondamentale sul quale l'Inter vuole costruire il suo avvenire e per questo non ha intenzione di ascoltare offerte

Marco Macca Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 15:46)

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Presente e soprattutto futuro. Pio Esposito è un perno fondamentale sul quale l'Inter vuole costruire il suo avvenire e per questo non ha intenzione di ascoltare offerte, nemmeno fuori mercato. A scriverlo è Tuttosport:

"Esposito è incedibile: anche eventuali offerte da 70 milioni non vengono - o verranno - ascoltate. L’obiettivo di Marotta è allungare il contratto sino al 2031, con ingaggio più che raddoppiato, da 1.2 a 2.5 milioni più bonus. La trattativa per il nero su bianco è incominciata, prima del ritiro estivo ci sarà un nuovo incontro tra le parti che potrebbe essere decisivo. Il ragazzo vuole restare a Milano, per la felicità di tutti. D’altra parte Pio detiene già svariati record: quello di precocità, come quarto giocatore nella storia dell’Inter a segnare 5 gol in Serie A prima dei 21 anni".

"In nazionale vale lo stesso discorso: ha siglato 5 reti, sempre prima dei 21 anni - le ultime due decisive per l’1-0 dell’Italia su Lussemburgo e Grecia -, esattamente come Rivera, davanti a lui solo Meazza, a quota 11. In carriera vanta già uno scudetto, una Coppa Italia, un campionato d’Europa Under 19 e a livello individuale il Golden Boy italiano di Tuttosport, oltre al miglior giovane della Serie B del 2024".

(Fonte: Tuttosport)