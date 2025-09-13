Nelle ultime ore di mercato, l’Olympique Marsiglia ha messo a segno il colpo Benjamin Pavard. Benatia svela tutto sulla trattativa

Nelle ultime ore di mercato, l’Olympique Marsiglia ha messo a segno il colpo Benjamin Pavard. Il nazionale francese dell’Inter, è approdato nel sud della Francia con la formula del prestito, concluso proprio nell’ultimo giorno di trattative.

Il direttore sportivo dell’OM, Medhi Benatia, ha rivelato un retroscena sull’arrivo del francese, grazie anche all’aiuto di un certo… Adrien Rabiot: «Ero in contatto da tempo con gli agenti di Pavard fin da aprile. Sapevo che aveva voglia di venire a Marsiglia. Lo aveva fatto sapere e a maggio avevamo anche fatto un pranzo con Adrien Rabiot. In quell’occasione mi aveva confermato il desiderio (di Pavard) di raggiungerci», ha raccontato Benatia ai microfoni di Ligue 1+.

Benatia ha poi spiegato che l’operazione ha richiesto tempo per concretizzarsi: «In quel momento ho parlato con l’Inter. Era un po’ complicato per noi: ingaggio pesante, trasferimento oneroso, non potevamo chiudere subito. Le cose sono cambiate col passare delle settimane e quando è diventato possibile per noi, ho preso il telefono.

Con lui è stato facile perché aveva tantissima voglia di venire. È stato semplice: stava scendendo dall’aereo per la Nazionale, mi ha richiamato subito perché non vedeva l’ora di arrivare. E oggi è qui. Siamo felici di avere giocatori così: è un bravo ragazzo e ci darà tanto. Noi vendiamo un progetto, e alcuni decidono di fidarsi. Cerchiamo di lavorare con serietà. Per me è solo felicità quello che sta accadendo».