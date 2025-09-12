Da giorni, si parla di un interessamento dell'Inter per Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel 2026 con la Juventus

Calciomercato.com fa il punto della situazione:

"In queste dinamiche è sempre stato bravissimo a infilarsi Beppe Marotta. A giugno Vlahovic rientrerà tra questi ma è anche vero che nel frattempo si insediata la nuova proprietà americana che in merito a certe operazioni sembra avere le idee un po’ diverse rispetto a Zhang. Il grande esempio è rappresentato proprio da Jonathan David: quando la proprietà ha capito che bisognava pagare circa 10 milioni di euro in commissioni per assicurarselo ha bloccato l’affare. In viale della Liberazione hanno fornito una linea netta, chiarissima: no a grosse somme di denaro che finiscono per gonfiare le tasche dei procuratori, neanche se l’affare è a parametro zero".

"Al di là del grande apprezzamento per Vlahovic, ad oggi non sembra esserci stato nulla di concreto al di là di qualche chiacchiera. Se c’è una cosa che l’Inter si augura per la prossima stagione è quella di ritrovarsi un Pio Esposito che nel frattempo sarà stato in grado di esplodere. Vlahovic a giugno andrà via a zero e probabilmente in giro non ci sarà la fila per lui, aspetto che inciderà molto anche su quelle che saranno le sue richieste economiche ai club. Filtra che l’entourage sia già pronto a chiedere una commissione da 10-12 milioni di euro. Se Vlahovic vorrà cambiare aria e contemporaneamente rimanere nel Belpese, dovrà accontentarsi di un salario quantomeno dimezzato. L’Inter per adesso osserva sorniona".

