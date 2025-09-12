Nelle ultime ore si è parlato di un altro possibile tentativo da parte dell'Inter per Manu Kone della Roma, alla luce anche della situazione economica poco florida dei giallorossi.
Mercato, Pedullà: “Inter ci riproverà per Kone? Parlarne oggi significa…”
Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ne ha parlato così: "Mi sembra un po' strano, lo dico sinceramente, e anche poco rispettoso nei confronti della Roma che si parli di Kone all'Inter. Il mercato riapre a gennaio, siamo al 12 di settembre.
Parlare di Kone all'Inter adesso significa voler riempire su una cosa che non c'è. Poi, a dicembre se dovesse essere nuovamente il momento di Kone all'Inter cercheremo di entrare dentro la notizia che al momento è inesistente"
