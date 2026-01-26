Mentre il Beşiktaş prosegue i lavori per il mercato di gennaio, si registrano sviluppi importanti. Per l’esterno sinistro brasiliano finito nel mirino dei bianconeri dall’Inter è arrivata una notizia positiva . Il club italiano ha cambiato la propria decisione sul trasferimento.

Nella squadra bianconera, dove ci sono state molte partenze, durante il mercato invernale non è stato ancora effettuato alcun rinforzo. La dirigenza, intenzionata a intervenire al più presto, ha rivolto l’attenzione alla Serie A italiana per il trasferimento di un esterno sinistro. In questo contesto, il Beşiktaş si era fatto avanti per Luis Henrique, esterno brasiliano di 24 anni che veste la maglia dell’Inter. L’Inter, dopo l’infortunio di Dumfries, aveva imposto un veto alla cessione di Henrique, dichiarando: “Senza un rinforzo sulla fascia sinistra, non lo lasceremo partire”. Nel frattempo, il club italiano ha fatto passi importanti nelle trattative con il PSV per il ritorno dell’ex giocatore Ivan Perisic.