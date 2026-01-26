Mentre il Beşiktaş prosegue i lavori per il mercato di gennaio, si registrano sviluppi importanti. Per l’esterno sinistro brasiliano finito nel mirino dei bianconeri dall’Inter è arrivata una notizia positiva. Il club italiano ha cambiato la propria decisione sul trasferimento.
Dalla Turchia – Besiktas, fiducia per Luis Henrique: “Inter ha cambiato idea”. Le cifre
Nella squadra bianconera, dove ci sono state molte partenze, durante il mercato invernale non è stato ancora effettuato alcun rinforzo. La dirigenza, intenzionata a intervenire al più presto, ha rivolto l’attenzione alla Serie A italiana per il trasferimento di un esterno sinistro. In questo contesto, il Beşiktaş si era fatto avanti per Luis Henrique, esterno brasiliano di 24 anni che veste la maglia dell’Inter. L’Inter, dopo l’infortunio di Dumfries, aveva imposto un veto alla cessione di Henrique, dichiarando: “Senza un rinforzo sulla fascia sinistra, non lo lasceremo partire”. Nel frattempo, il club italiano ha fatto passi importanti nelle trattative con il PSV per il ritorno dell’ex giocatore Ivan Perisic.
Dopo questi sviluppi, il Beşiktaş ha riacceso le speranze per il trasferimento del 24enne brasiliano. Dopo l’arrivo di Ivan Perisic, l’Inter prenderà in considerazione le offerte ricevute per Luis Henrique. Il Beşiktaş punta inizialmente a prendere Henrique in prestito, inserendo un’opzione di riscatto nel contratto. Il club di Serie A, che aveva acquistato il giocatore per 22,8 milioni di euro, mira a venderlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il desiderio di Henrique di trasferirsi in una squadra dove possa giocare con regolarità rappresenta un ulteriore vantaggio per il Beşiktaş in questa operazione. Il brasiliano ha un contratto con l’Inter valido fino al 2030 e il suo valore di mercato attuale è stimato intorno ai 23 milioni di euro.
