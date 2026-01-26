FC Inter 1908
L'Inter è alla ricerca di un esterno destro e lo ha individuato nel croato del Psv. Si attende l'esito della sfida di Champions col Bayern
L'Inter è alla ricerca di un esterno destro e lo ha individuato nel croato del Psv, Ivan Perisic. Si attende l'esito della sfida di Champions col Bayern.

"L’ultima settimana di mercato può regalare a Chivu il rinforzo desiderato sulla fascia: si tratta come noto di Ivan Perisic, che ha già giocato nell’Inter tra il 2015 e il 2022 con un breve intermezzo nel Bayern. Ieri il croato, 37 anni, è entrato nel secondo tempo nella partita di campionato che il Psv Eindhoven ha giocato contro il Nac Breda. Il tecnico Bosz ha chiarito di averlo gestito in previsione della decisiva sfida di Champions League contro il Bayern. Ma proprio in caso di eliminazione, gli olandesi dovrebbero lasciarlo tornare all’Inter. In quel caso Luis Henrique dovrebbe partire: su di lui è forte l’interessamento del Besiktas", scrive La Gazzetta dello Sport.

