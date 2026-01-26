L'Inter è alla ricerca di un esterno destro e lo ha individuato nel croato del Psv. Si attende l'esito della sfida di Champions col Bayern

Andrea Della Sala Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 08:02)

"L’ultima settimana di mercato può regalare a Chivu il rinforzo desiderato sulla fascia: si tratta come noto di Ivan Perisic, che ha già giocato nell’Inter tra il 2015 e il 2022 con un breve intermezzo nel Bayern. Ieri il croato, 37 anni, è entrato nel secondo tempo nella partita di campionato che il Psv Eindhoven ha giocato contro il Nac Breda. Il tecnico Bosz ha chiarito di averlo gestito in previsione della decisiva sfida di Champions League contro il Bayern. Ma proprio in caso di eliminazione, gli olandesi dovrebbero lasciarlo tornare all’Inter. In quel caso Luis Henrique dovrebbe partire: su di lui è forte l’interessamento del Besiktas", scrive La Gazzetta dello Sport.