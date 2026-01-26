Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter vorrebbe fare l'esterno: se il PSV fosse d'accordo tornerebbe Perisic. Ma gli olandesi al momento non vogliono assolutamente di privarsene: quasi tutto dipende da mercoledì.
Sky – Mercato Inter, se PSV entra nelle 24, Perisic resta: se esce dalla Champions…
Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter
Se il PSV entra nelle 24, Perisic rimane in Olanda: se invece dovesse uscire, l'Inter potrebbe avere qualche chance. Ma la sensazione è che in questi giorni l'Inter qualcosa cercherà: oggi non sappiamo quando tornerà Dumfries, quindi avere un'alternativa lì può aiutare l'Inter".
