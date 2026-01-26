FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato Inter, se PSV entra nelle 24, Perisic resta: se esce dalla Champions…

calciomercato

Sky – Mercato Inter, se PSV entra nelle 24, Perisic resta: se esce dalla Champions…

Sky – Mercato Inter, se PSV entra nelle 24, Perisic resta: se esce dalla Champions… - immagine 1
Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter vorrebbe fare l'esterno: se il PSV fosse d'accordo tornerebbe Perisic. Ma gli olandesi al momento non vogliono assolutamente di privarsene: quasi tutto dipende da mercoledì.

Sky – Mercato Inter, se PSV entra nelle 24, Perisic resta: se esce dalla Champions…- immagine 2
Getty Images

Se il PSV entra nelle 24, Perisic rimane in Olanda: se invece dovesse uscire, l'Inter potrebbe avere qualche chance. Ma la sensazione è che in questi giorni l'Inter qualcosa cercherà: oggi non sappiamo quando tornerà Dumfries, quindi avere un'alternativa lì può aiutare l'Inter".

 

Leggi anche
Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del...
Musmarra svela: “Perisic vuol tornare da un più di un anno! L. Henrique? Inter mi ha detto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA