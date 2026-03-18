Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato anche le voci su un possibile addio di Alessandro Bastoni all'Inter nella prossima estate di mercato. Ecco le parole del giornalista:
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Biasin: “Voci addio Bastoni? L’Inter se lo vuole tenere. A meno che…”
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato anche le voci su un possibile addio di Alessandro Bastoni all'Inter
"Si mormora e scrive che l’Inter possa pensare di cedere Alessandro Bastoni per 50 milioni, ovvero una cifra inferiore a quella incassata per la cessione di Onana (estate 2023)".
"No, l’Inter non sta pensando di cedere Bastoni, sta pensando unicamente a un obiettivo non ancora raggiunto chiamato “scudetto”. E Bastoni se lo vuole tenere. A meno che il giocatore non decida di cambiare aria e arrivi un club disposto a mettere sul piatto cifre senza senso".
(Fonte: TMW)
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