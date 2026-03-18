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Biasin: “Voci addio Bastoni? L’Inter se lo vuole tenere. A meno che…”

Biasin: “Voci addio Bastoni? L’Inter se lo vuole tenere. A meno che…” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato anche le voci su un possibile addio di Alessandro Bastoni all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato anche le voci su un possibile addio di Alessandro Bastoni all'Inter nella prossima estate di mercato. Ecco le parole del giornalista:

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"Si mormora e scrive che l’Inter possa pensare di cedere Alessandro Bastoni per 50 milioni, ovvero una cifra inferiore a quella incassata per la cessione di Onana (estate 2023)".

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"No, l’Inter non sta pensando di cedere Bastoni, sta pensando unicamente a un obiettivo non ancora raggiunto chiamato “scudetto”. E Bastoni se lo vuole tenere. A meno che il giocatore non decida di cambiare aria e arrivi un club disposto a mettere sul piatto cifre senza senso".

(Fonte: TMW)

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