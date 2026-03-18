L'estate di mercato dell'Inter sarà parecchio movimentata. Anche nel reparto difensivo si attendono diverse novità tra uscite ed entrate

L'estate di mercato dell'Inter sarà parecchio movimentata. Anche nel reparto difensivo si attendono diverse novità tra uscite ed entrate

"Uno dei reparti rivoluzionari nel 2026-27 sarà la difesa, a partire dalla porta in cui il preferito resta Guglielmo Vicario , per ora invischiato nelle sabbie mobili col Tottenham. Se alle uscite già previste tra i centrali, si aggiungesse perfino l’addio più estremo, quello di un totem come Bastoni, il cambiamento diventerebbe epocale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ovviamente, se partisse l’azzurro, verrebbe tolto dal mercato Bisseck (una certezza assieme ad Akanji che sarà riscattato), ma l’Inter vuole aggiungere in ogni caso un altro difensore mancino di talento: Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo, risponde all’identikit. I dirigenti hanno deliberato, affonderanno a tempo debito, senza perdere di vista un vecchio pallino come Oumar Solet: potrebbero cadere gli ostacoli che ne hanno frenato finora l’arrivo del centralone francese dell’Udinese", spiega La Gazzetta.