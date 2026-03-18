L'Inter è totalmente concentrata sul finale di stagione, ma in viale della Liberazione si stanno definendo anche i piani per la prossima annata. Tutto passerà dal mercato e il club nerazzurro sarà molto attivo nella prossima sessione.

"La prossima non sarà una normale e sonnacchiosa estate di mercato. Niente conservazione dello status quo, è in arrivo qualcosa di molto simile a una rivoluzione, obbligata dall’età e dai contratti in scadenza della vecchia guardia: da Sommer ad Acerbi (e forse De Vrij), da Darmian a Micki, in tanti dovrebbero salutare, senza contare Frattesi, sull’uscio da quasi un anno ormai. Il cambiamento non riguarderà soltanto la loro sostituzione, anche perché non esistono più intoccabili in questa era: perfino dentro alla colonna italiana, da Bastoni e Barella, non sono più escluse a priori cessioni eccellenti per finanziare il mercato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.