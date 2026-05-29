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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Bisseck? Ancora nessuna offerta del Bayern all’Inter, ma interesse confermato”
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Biasin: “Bisseck? Ancora nessuna offerta del Bayern all’Inter, ma interesse confermato”
In queste ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Yann Bisseck
In queste ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Yann Bisseck, acquistato dall'Inter dall'Aarhus nel 2023 per 7 milioni di euro e affermatosi in questa stagione come uno dei maggiori protagonisti dello scudetto nerazzurro.
Questo il punto di Fabrizio Biasin:
"Yann Bisseck: ancora nessuna offerta del Bayern all'Inter, ma l'interesse dei tedeschi è confermato. I nerazzurri nel 2023 lo hanno pagato 7 milioni".
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