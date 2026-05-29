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Biasin: “Bisseck? Ancora nessuna offerta del Bayern all’Inter, ma interesse confermato”

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In queste ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Yann Bisseck
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In queste ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Yann Bisseck, acquistato dall'Inter dall'Aarhus nel 2023 per 7 milioni di euro e affermatosi in questa stagione come uno dei maggiori protagonisti dello scudetto nerazzurro.

Biasin: “Bisseck? Ancora nessuna offerta del Bayern all’Inter, ma interesse confermato”- immagine 2
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Questo il punto di Fabrizio Biasin:

Biasin: “Bisseck? Ancora nessuna offerta del Bayern all’Inter, ma interesse confermato”- immagine 3
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"Yann Bisseck: ancora nessuna offerta del Bayern all'Inter, ma l'interesse dei tedeschi è confermato. I nerazzurri nel 2023 lo hanno pagato 7 milioni".

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