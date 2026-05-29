Su Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha spiegato su chi si sta concentrando in entrata l'Inter in questo momento

Marco Astori Redattore 29 maggio - 00:09

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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha spiegato su chi si sta concentrando in entrata l'Inter in questo momento: "L’assalto più concreto Piero Ausilio lo sta perpetrando nei confronti di Curtis Jones. Quindici giorni dopo la fine della sessione di mercato di gennaio, avevamo raccontato di come il centrocampista del Liverpool sarebbe diventato un obiettivo decisamente più concreto in estate.

I tempi sono stati addirittura anticipati, perché dopo avere strappato il sì del diretto interessato, le manovre nerazzurre hanno allacciato i contatti con il direttore sportivo del Liverpool, Hughes, già alla fine del mese di maggio. Lo stato dell’arte porta all’ottimismo, anche se le parti manifestano ancora distanza e una forbice tra domanda e offerta. Il Liverpool ha in mente la valutazione che fece il Tottenham per il ritorno in Premier di Conor Gallagher dall’Atletico Madrid. In quel caso furono 33 milioni di sterline.

Cifra che l’Inter non ha intenzione di raggiungere e, per questo, sta lavorando per trovare una quadra che possa comprendere percentuali su un’eventuale rivendita del centrocampista, che metterebbe tutti d’accordo per caratteristiche e potenziale che si ritiene essere ancora inespresso. Nonostante sia già stato testato con successo ai massimi livelli, tanto in Premier quanto in Champions League".