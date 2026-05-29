Lo ha confermato anche Alfio Musmarra, che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del suo futuro

Chi è sicuramente in uscita in questa sessione di mercato estiva è Davide Frattesi : dopo tre stagioni da riserva, il centrocampista è pronto ad una nuova avventura.

Lo ha confermato anche Alfio Musmarra , che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del futuro dell'ex Sassuolo.

"Su Frattesi non escludiamo nulla perché è giusto farlo: noi dobbiamo raccontare quello che succede. In questo momento Frattesi all'Inter chiaramente non ha un futuro: è un giocatore in uscita".