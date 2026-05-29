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Mercato, Musmarra netto: “Questo giocatore è in uscita, all’Inter non ha futuro”

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Lo ha confermato anche Alfio Musmarra, che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del suo futuro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Chi è sicuramente in uscita in questa sessione di mercato estiva è Davide Frattesi: dopo tre stagioni da riserva, il centrocampista è pronto ad una nuova avventura.

Mercato, Musmarra netto: “Questo giocatore è in uscita, all’Inter non ha futuro”- immagine 2
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Lo ha confermato anche Alfio Musmarra, che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del futuro dell'ex Sassuolo.

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"Su Frattesi non escludiamo nulla perché è giusto farlo: noi dobbiamo raccontare quello che succede. In questo momento Frattesi all'Inter chiaramente non ha un futuro: è un giocatore in uscita".

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