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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Musmarra netto: “Questo giocatore è in uscita, all’Inter non ha futuro”
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Mercato, Musmarra netto: “Questo giocatore è in uscita, all’Inter non ha futuro”
Lo ha confermato anche Alfio Musmarra, che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del suo futuro
Chi è sicuramente in uscita in questa sessione di mercato estiva è Davide Frattesi: dopo tre stagioni da riserva, il centrocampista è pronto ad una nuova avventura.
Lo ha confermato anche Alfio Musmarra, che, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del futuro dell'ex Sassuolo.
"Su Frattesi non escludiamo nulla perché è giusto farlo: noi dobbiamo raccontare quello che succede. In questo momento Frattesi all'Inter chiaramente non ha un futuro: è un giocatore in uscita".
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