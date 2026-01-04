L'Inter si è stancata di aspettare: arriva l'ultimatum per Joao Cancelo. Lo rivela il quotidiano Asharq Al-Awsat, che cita fonti interne al club saudita.
Asharq Al-Awsat – Fonti Al Hilal svelano: “Ultimatum Inter, Cancelo avrà tempo fino a…”
"Fonti esclusive hanno rivelato che l’Inter ha concesso al portoghese João Cancelo tempo fino a martedì per rispondere all’offerta presentata per il suo ingaggio. Il club italiano manifesta infatti un concreto interesse ad acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo, la dirigenza dell’Al-Hilal ha espresso un’approvazione di massima all’idea di un prestito di sei mesi, a condizione che l’Inter si faccia carico di 3 milioni di euro dell’ingaggio del giocatore, mentre il club saudita coprirebbe la parte restante, pari a 4,5 milioni di euro.
Le stesse fonti indicano che, nell’ambito di questo accordo, l’Al-Hilal punta a ottenere anche uno dei due difensori centrali dell’Inter con la formula del prestito per sei mesi. Il nome di Francesco Acerbi emerge come prima scelta per l’allenatore Simone Inzaghi, mentre l’olandese Stefan de Vrij rappresenta la seconda opzione preferita dalla dirigenza.
Sebbene le due operazioni verrebbero formalmente concluse come accordi separati dal punto di vista legale, rientrano in realtà in un’unica intesa complessiva tra i due club. Resta tuttavia fermo l’obiettivo principale di Cancelo, che sarebbe il trasferimento al Barcellona, anche se le difficili condizioni economiche del club catalano impediscono al momento la realizzazione dell’operazione", scrive il quotidiano.
