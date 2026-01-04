"Fonti esclusive hanno rivelato che l’Inter ha concesso al portoghese João Cancelo tempo fino a martedì per rispondere all’offerta presentata per il suo ingaggio. Il club italiano manifesta infatti un concreto interesse ad acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo, la dirigenza dell’Al-Hilal ha espresso un’approvazione di massima all’idea di un prestito di sei mesi, a condizione che l’Inter si faccia carico di 3 milioni di euro dell’ingaggio del giocatore, mentre il club saudita coprirebbe la parte restante, pari a 4,5 milioni di euro.