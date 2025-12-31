FC Inter 1908
Biasin: “Cancelo, Inter vuole approfondire: Mendes ci prova. Tutto passa da…”

Joao Cancelo all'Inter è una possibilità. E la società nerazzurra vuole verificare le reali possibilità di portare a termine questo affare
Joao Cancelo all'Inter è una possibilità. E la società nerazzurra vuole verificare le reali possibilità di portare a termine questo affare. Lo conferma anche Fabrizio Biasin, che parla delle chance di un ritorno in nerazzurro del portoghese.

"- L’uscita del giocatore dall’Al Hilal ha acceso una possibilità di rivederlo in Europa che l’Inter vuole approfondire

- Il tentativo passa inevitabilmente dalla partecipazione dei sauditi al pagamento dell’ingaggio (16-18 mln netti all’anno, circa 6 per 4/5 mesi)

- Mendes (agente del giocatore) al lavoro per aprire uno spiraglio"

