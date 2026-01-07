Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, in particolare per quanto riguarda l'esterno destro

Marco Astori Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 11:46)

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, in particolare per quanto riguarda l'esterno destro: "Di Luis Henrique si dice che sia un pippone. Lo ha deciso qualcuno, qualcun altro ha sposato la causa e alla fine gli hanno appiccicato l’etichetta. Ed è vero, per 25 milioni (costo del suo cartellino) ci si aspetta decisamente di più. Ma è anche vero che a un bel punto bisognerebbe anche guardare le partite.

Il ragazzo sta crescendo in un ruolo che non era il suo e ora lo è diventato. Sta cercando di migliorare in fase difensiva e lascia qualcosa in quella che dovrebbe essere la sua arma migliore, la fase offensiva. È il nuovo Hakimi? Non scherziamo, ma sta giocando buone partite e “maltrattarlo” a prescindere significa solo combattere inutili battaglie personali. Di Cancelo si diceva che sarebbe potuto arrivare all’Inter.

E che l’Inter aveva un accordo con l’Al Hilal. E in effetti è andata così: l’Inter ci ha provato ben sapendo che il giocatore aveva una priorità manifesta, ovvero il ritorno al Barcellona. Alla fine i blaugrana hanno fatto la loro mossa e se lo sono portati a casa. L’Inter porterà a casa un’alternativa? Solo se ritenuta all’altezza. Il mercato di gennaio è corto, ma le possibilità non mancano…".