Biasin: “Chi dice Luis Henrique pippone guardi le partite! Inter prenderà uno a destra solo se…”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, in particolare per quanto riguarda l'esterno destro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, in particolare per quanto riguarda l'esterno destro: "Di Luis Henrique si dice che sia un pippone. Lo ha deciso qualcuno, qualcun altro ha sposato la causa e alla fine gli hanno appiccicato l’etichetta. Ed è vero, per 25 milioni (costo del suo cartellino) ci si aspetta decisamente di più. Ma è anche vero che a un bel punto bisognerebbe anche guardare le partite.

Il ragazzo sta crescendo in un ruolo che non era il suo e ora lo è diventato. Sta cercando di migliorare in fase difensiva e lascia qualcosa in quella che dovrebbe essere la sua arma migliore, la fase offensiva. È il nuovo Hakimi? Non scherziamo, ma sta giocando buone partite e “maltrattarlo” a prescindere significa solo combattere inutili battaglie personali. Di Cancelo si diceva che sarebbe potuto arrivare all’Inter.

E che l’Inter aveva un accordo con l’Al Hilal. E in effetti è andata così: l’Inter ci ha provato ben sapendo che il giocatore aveva una priorità manifesta, ovvero il ritorno al Barcellona. Alla fine i blaugrana hanno fatto la loro mossa e se lo sono portati a casa. L’Inter porterà a casa un’alternativa? Solo se ritenuta all’altezza. Il mercato di gennaio è corto, ma le possibilità non mancano…".

