Luis Henrique rimarrà all'Inter . L'esterno brasiliano, diventato un punto fermo della formazione di Chivu dopo l'infortunio di Dumfries, in queste ultime settimane ha ricevuto diverse offerte, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui.

Sull'ex Marsiglia, infatti, non si è registrato solamente l'interesse del Besiktas: come racconta Sportitalia, sul giocatore si è mossa anche la Roma, ma la risposta dell'Inter è sempre stata la stessa, ovvero che Luis Henrique non si muove. I vertici di viale della Liberazione credono molto nelle qualità del brasiliano, e in questo gennaio non ascolteranno offerte.