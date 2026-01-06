Luis Henrique rimarrà all'Inter. L'esterno brasiliano, diventato un punto fermo della formazione di Chivu dopo l'infortunio di Dumfries, in queste ultime settimane ha ricevuto diverse offerte, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, fiducia totale in Luis Henrique: non solo Besiktas, rifiutata anche un’altra proposta
calciomercato
Inter, fiducia totale in Luis Henrique: non solo Besiktas, rifiutata anche un’altra proposta
L'esterno brasiliano, nonostante le offerte, rimarrà a Milano: nessun dubbio da parte dei vertici nerazzurri
Sull'ex Marsiglia, infatti, non si è registrato solamente l'interesse del Besiktas: come racconta Sportitalia, sul giocatore si è mossa anche la Roma, ma la risposta dell'Inter è sempre stata la stessa, ovvero che Luis Henrique non si muove. I vertici di viale della Liberazione credono molto nelle qualità del brasiliano, e in questo gennaio non ascolteranno offerte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA