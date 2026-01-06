FC Inter 1908
Inter, fiducia totale in Luis Henrique: non solo Besiktas, rifiutata anche un’altra proposta

L'esterno brasiliano, nonostante le offerte, rimarrà a Milano: nessun dubbio da parte dei vertici nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Luis Henrique rimarrà all'Inter. L'esterno brasiliano, diventato un punto fermo della formazione di Chivu dopo l'infortunio di Dumfries, in queste ultime settimane ha ricevuto diverse offerte, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui.

Sull'ex Marsiglia, infatti, non si è registrato solamente l'interesse del Besiktas: come racconta Sportitalia, sul giocatore si è mossa anche la Roma, ma la risposta dell'Inter è sempre stata la stessa, ovvero che Luis Henrique non si muove. I vertici di viale della Liberazione credono molto nelle qualità del brasiliano, e in questo gennaio non ascolteranno offerte.

