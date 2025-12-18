Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter dopo le ultime notizie sulle condizioni di Denzel Dumfries:
Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…”
"La risposta (sul mercato dell'Inter, ndr) arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero".
"La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…"
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA