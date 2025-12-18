FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…”

calciomercato

Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…”

Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter dopo le ultime notizie sulle condizioni di Denzel Dumfries
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter dopo le ultime notizie sulle condizioni di Denzel Dumfries:

Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…”- immagine 2

"La risposta (sul mercato dell'Inter, ndr) arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero".

Biasin: “Dumfries ko, lo scenario per gennaio. L’Inter comprerà se…”- immagine 3
Getty Images

"La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…"

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…”
Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA