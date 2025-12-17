FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…”

calciomercato

Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…”

Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…” - immagine 1
"Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però...", dice Di Marzio
Matteo Pifferi Redattore 

Intervistato da il Tempo, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato delle big italiane a partire da Juve e Inter:

"La Juve ha già avuto diverse difficoltà con il Financial Fair Play e non credo che abbia in mente di fare chissà cosa. Spalletti non è molto amante del mercato di gennaio, sta provando a tirare fuori il massimo da quelli che ha e alcuni non sono ancora riusciti a mettersi in mostra, vedi Openda.

Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…”- immagine 2
Getty Images

Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però c'è Luis Henrique che sta crescendo e sia Diouf che Carlos Augusto possono giocare in quella posizione. Ci sono delle idee come il croato Valincic su cui c’è anche il Napoli, la Dinamo Zagabria vuole 18 milioni e credo sia più un'operazione per giugno".

Di Marzio: “Inter-Valincic, ecco la valutazione della Dinamo. E Luis Henrique…”- immagine 3
Fonte: sito ufficiale Dinamo Zagabria

Sul Napoli

—  

"È vero di Lucca, tant'è che anche io sicuramente pensavo potesse essere una soluzione per Milan o Roma, ma il discorso è legato anche alla formula con cui è arrivato. Il Napoli non potrebbe prestare Lucca se non anticipando il riscatto in questa sessione di mercato. Capiremo nei prossimi giorni se può farlo, quando si saprà con più certezza quali sono i margini di operatività di molte squadre".

Leggi anche
Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi...
Biasin: “Dumfries, mesi di stop. Rientrerà a marzo e lascerà l’Inter con…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA