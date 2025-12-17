"Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però...", dice Di Marzio

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre - 23:39

Intervistato da il Tempo, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato delle big italiane a partire da Juve e Inter:

"La Juve ha già avuto diverse difficoltà con il Financial Fair Play e non credo che abbia in mente di fare chissà cosa. Spalletti non è molto amante del mercato di gennaio, sta provando a tirare fuori il massimo da quelli che ha e alcuni non sono ancora riusciti a mettersi in mostra, vedi Openda.

Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però c'è Luis Henrique che sta crescendo e sia Diouf che Carlos Augusto possono giocare in quella posizione. Ci sono delle idee come il croato Valincic su cui c’è anche il Napoli, la Dinamo Zagabria vuole 18 milioni e credo sia più un'operazione per giugno".

Sul Napoli — "È vero di Lucca, tant'è che anche io sicuramente pensavo potesse essere una soluzione per Milan o Roma, ma il discorso è legato anche alla formula con cui è arrivato. Il Napoli non potrebbe prestare Lucca se non anticipando il riscatto in questa sessione di mercato. Capiremo nei prossimi giorni se può farlo, quando si saprà con più certezza quali sono i margini di operatività di molte squadre".