FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…”

calciomercato

Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…”

Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…” - immagine 1
Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo)
Redazione1908

Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo), almeno per ora. Nonostante i tentativi dell’Inter e l’interesse di altri club, l’Atalanta ha ribadito con fermezza la sua posizione: il nigeriano non si muoverà in Serie A.

Fabrizio Biasin commenta così la linea societaria e le possibilità di un ritorno dell'Inter a gennaio: “A gennaio sicuramente non arriva perché ha la Coppa d’Africa. Tenderei ad escluderla questa cosa. Quando l'Atalanta rifiuta l'offerta da 42 mln + 3 dell'Inter, l'Atalanta non dice 'ne vogliamo di più'. Dice non lo vendiamo in Italia. Questa cosa è legittima e Percassi non ha cambiato idea e dubito che la cambi. Probabilmente perderà dei soldi per Lookman, anche tanti, ma potrà sempre dire ai tifosi di aver mantenuto la parola”.

Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…”- immagine 2
Getty Images

Il caso Lookman ha creato tensioni interne: l’attaccante ha chiesto la cessione, ha saltato alcuni allenamenti e non è stato convocato da Juric per motivi disciplinari. Lo stesso tecnico ha parlato di “situazione spiacevole” sul piano umano.

Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…”- immagine 3
Getty Images

Il futuro? A gennaio il giocatore sarà impegnato con la Coppa d’Africa e difficilmente partirà. L’ipotesi più concreta è che la partita del suo destino si giochi la prossima estate, magari con un club estero disposto ad avvicinarsi alle richieste dei Percassi.

Leggi anche
Zazzaroni: “La verità sui 3 allenatori proposti da Ausilio. Cazzate su Chivu, di lui mi...
Moretto: “Zalewski? Cessione chiusa solo quando Inter ha detto all’Atalanta che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA