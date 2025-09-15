Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo)

Redazione1908 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 18:17)

Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo), almeno per ora. Nonostante i tentativi dell’Inter e l’interesse di altri club, l’Atalanta ha ribadito con fermezza la sua posizione: il nigeriano non si muoverà in Serie A.

Fabrizio Biasin commenta così la linea societaria e le possibilità di un ritorno dell'Inter a gennaio: “A gennaio sicuramente non arriva perché ha la Coppa d’Africa. Tenderei ad escluderla questa cosa. Quando l'Atalanta rifiuta l'offerta da 42 mln + 3 dell'Inter, l'Atalanta non dice 'ne vogliamo di più'. Dice non lo vendiamo in Italia. Questa cosa è legittima e Percassi non ha cambiato idea e dubito che la cambi. Probabilmente perderà dei soldi per Lookman, anche tanti, ma potrà sempre dire ai tifosi di aver mantenuto la parola”.

Il caso Lookman ha creato tensioni interne: l’attaccante ha chiesto la cessione, ha saltato alcuni allenamenti e non è stato convocato da Juric per motivi disciplinari. Lo stesso tecnico ha parlato di “situazione spiacevole” sul piano umano.

Il futuro? A gennaio il giocatore sarà impegnato con la Coppa d’Africa e difficilmente partirà. L’ipotesi più concreta è che la partita del suo destino si giochi la prossima estate, magari con un club estero disposto ad avvicinarsi alle richieste dei Percassi.