Tutto questo si è poi chiarito nei giorni successivi, con l'Atalanta che ha chiuso Zalewski solo quando ha avuto la parola da parte dell'Inter che ritenesse fuori dal proprio progetto tecnico Lookman. L'Atalanta lo ha chiuso quando l'Inter ha comunicato in via ufficiosa che Lookman non sarebbe più rientrato nei piani sportivi. L'Atalanta si è quindi cautelata e poi ha chiuso per Zalewski".