Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, è tornato così sulla cessione da parte dell'Inter di Nicola Zalewski all'Atalanta: "L'Atalanta ha chiuso in poco più di 48 ore, trovando prima l'accordo con l'Inter per poi chiudere col giocatore che ha detto subito sì.
L'Atalanta ha sborsato 17 milioni totali, ma voglio sottolineare un punto: quando abbiamo raccontato quest'operazione, si parlava tanto di Lookman e sembrava impossibile che non potesse esserci una correlazione in merito.
Tutto questo si è poi chiarito nei giorni successivi, con l'Atalanta che ha chiuso Zalewski solo quando ha avuto la parola da parte dell'Inter che ritenesse fuori dal proprio progetto tecnico Lookman. L'Atalanta lo ha chiuso quando l'Inter ha comunicato in via ufficiosa che Lookman non sarebbe più rientrato nei piani sportivi. L'Atalanta si è quindi cautelata e poi ha chiuso per Zalewski".
