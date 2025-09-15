Lo conferma anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Provo a fare un po' di chiarezza, se la verità interessa ancora. Sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio.

Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds. E Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen"