Zazzaroni: “La verità sui 3 allenatori proposti da Ausilio. Cazzate su Chivu, di lui mi dicono…”

La sconfitta con la Juventus non ha comportato assolutamente nulla in merito alla posizione di Cristian Chivu
La sconfitta con la Juventus ha lasciato strascichi in casa Inter. Ma non ha comportato assolutamente nulla in merito alla posizione di Cristian Chivu.

Chivu era saldamente al timone prima di Juve-Inter ed è saldamente al timone anche dopo. Nessun dubbio, nessuna voce, niente di niente.

Lo conferma anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Provo a fare un po' di chiarezza, se la verità interessa ancora. Sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio.

Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds. E Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen"

