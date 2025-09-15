La sconfitta con la Juventus ha lasciato strascichi in casa Inter. Ma non ha comportato assolutamente nulla in merito alla posizione di Cristian Chivu.
calciomercato
Zazzaroni: “La verità sui 3 allenatori proposti da Ausilio. Cazzate su Chivu, di lui mi dicono…”
Chivu era saldamente al timone prima di Juve-Inter ed è saldamente al timone anche dopo. Nessun dubbio, nessuna voce, niente di niente.
Lo conferma anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Provo a fare un po' di chiarezza, se la verità interessa ancora. Sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio.
Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds. E Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen"
© RIPRODUZIONE RISERVATA