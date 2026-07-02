Il piano dell'Inter per l'esterno destro

"Credo che l'Inter stia cercando un altro difensore destro da affiancare a quelli già presenti in rosa. Se l'Inter voleva investire tanti soldi per Palestra è perché pensa che serva un esterno di un certo tipo, pronto. Stanno continuando a cercare, forse lo hanno anche già individuato. Stanno lavorando per portarlo a Cristian Chivu. Il piano A era Palestra. Nel mese scorso ho intervistato Dumfries, che mi diceva che anche lui appena arrivato aveva fatto fatica a capire cosa volesse dire giocare nel 3-5-2 di Inzaghi. I primi anni ha lavorato tanto con l'assistente Cecchi, che gli ha rotto talmente tanto le scatole che ha preso i movimenti giusti sia in fase offensiva e difensiva. Non ci rendiamo conto che hanno bisogno di apprendere, di capire bene cosa gli viene richiesto. Bisogna avere un minimo di pazienza e pensare che non tutto è così automatico", ha concluso Fabrizio Biasin sull'argomento molto sentito dai tifosi.