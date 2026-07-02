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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Libero svela: “Dirigenza Inter sta lavorando sotto traccia per prendere…”
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Mercato, Libero svela: “Dirigenza Inter sta lavorando sotto traccia per prendere…”
Dopo l'addio ufficializzato l'altro ieri di Acerbi, de Vrij e Darmian, l'Inter ora è concentrata nel trovare un nuovo centrale
Dopo l'addio ufficializzato l'altro ieri di Acerbi, de Vrij e Darmian, l'Inter ora è concentrata nel trovare un nuovo centrale di difesa di affidamento.
Secondo quanto riportato da Libero, "i nomi più caldi rimangono Muharemovic (Sassuolo) e Chalobah (Chlesea), anche se la dirigenza nerazzurra lavora sotto traccia per regalare una sorpresa ai tifosi.
Nerazzurri alla ricerca anche di un esterno destro, al posto di Dumfries. L’obiettivo è sempre Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore israeliano c’è anche il Napoli. Ma anche in questo caso non è da escludere un nome ancora tenuto nascosto dalla dirigenza".
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