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Mercato, Libero svela: “Dirigenza Inter sta lavorando sotto traccia per prendere…”

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Dopo l'addio ufficializzato l'altro ieri di Acerbi, de Vrij e Darmian, l'Inter ora è concentrata nel trovare un nuovo centrale
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo l'addio ufficializzato l'altro ieri di Acerbi, de Vrij e Darmian, l'Inter ora è concentrata nel trovare un nuovo centrale di difesa di affidamento.

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(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Libero, "i nomi più caldi rimangono Muharemovic (Sassuolo) e Chalobah (Chlesea), anche se la dirigenza nerazzurra lavora sotto traccia per regalare una sorpresa ai tifosi.

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Nerazzurri alla ricerca anche di un esterno destro, al posto di Dumfries. L’obiettivo è sempre Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore israeliano c’è anche il Napoli. Ma anche in questo caso non è da escludere un nome ancora tenuto nascosto dalla dirigenza".

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