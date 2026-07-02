Ecco cosa risulta a Fabrizio Biasin in merito al budget messo a disposizione dell'Inter da parte di Oaktree per il mercato

Marco Astori Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 11:32)

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Hanno fatto e stanno facendo molto discutere le parole del ds dell'Inter Piero Ausilio all'evento di calciomercato a Rimini: "La nostra proprietà è un po' particolare e avere un tramite tra noi area sport e loro ci aiuta a trasmettere le nostre idee: a volte si riesce bene, altre meno bene", ha detto.

Ospite a QSVS, Fabrizio Biasin ha commentato così le sue dichiarazioni: "L'altra sera Ausilio parla in un contesto tranquillo con risate e battute e tutto viene tradotto in schermate e sembra che abbia tirato chissà quale punzecchiata: non c'è nulla di clamoroso, sono tutte situazioni note. Oaktree è nel CdA dell'Inter dal 2021: da quel momento non è cambiato tantissimo.

Anzi, a differenza degli anni precedenti l'Inter avrà un budget, ridotto, ma ci sarà, 50-60 milioni oltre le eventuali cessioni. Negli anni precedenti non c'era niente, era tutto zero e anzi si doveva chiudere in attivo. Se uno pensava che l'Inter avesse 200 milioni è un illuso, fondi che ti danno 300 milioni sul mercato è da escludere".