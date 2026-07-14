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Biasin: “Esterno? O Inter trova uno convincente oppure è meglio investire altrove e prendere…”

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L'Inter ora è tornata sul mercato per trovare un nuovo esterno destro. Ecco il punto da Fabrizio Biasin
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo la decisione del CONI di non concedere l'idoneità sportiva ad Anan Khalaili, l'Inter ora è tornata sul mercato per trovare un nuovo esterno destro.

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Ecco il punto da Fabrizio Biasin su X: "Marco Palestra era il piano A, Khalaili il piano B (ritenuto all’altezza del piano A e sfortunatissimo per evidenti motivi). Due possibilità.

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O trovano un’alternativa credibile e che li convince al 100% come le precedenti, oppure - piuttosto che un ripiego - meglio spostare l’investimento altrove e andare sull’usato sicuro: Ivan Perisic. “È vecchio”. È forte".

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