L'esterno destro rimane la priorità di questa fase del mercato dell'Inter, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per trovare un altro difensore centrale dopo gli addi di Acerbi e de Vrij: il nome più gettonato in queste settimane è stato quello di Trevoh Chalobah, ma la trattativa con il Chelsea per il momento non è decollata ed è stata messa in stand by.