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Inter, in calo le quotazioni di Chalobah: due nomi in lista, uno sullo sfondo
I nerazzurri, oltre all'esterno destro, devono anche trovare almeno un difensore centrale dopo gli addii di Acerbi e de Vrij
L'esterno destro rimane la priorità di questa fase del mercato dell'Inter, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per trovare un altro difensore centrale dopo gli addi di Acerbi e de Vrij: il nome più gettonato in queste settimane è stato quello di Trevoh Chalobah, ma la trattativa con il Chelsea per il momento non è decollata ed è stata messa in stand by.
Tuttosport fa il punto della situazione: "Sul fronte "investimento", in calo lo quotazioni di Chalobah per le richieste del Chelsea, rimangono in lista Ordonez (Bruges) e Lucumì (Bologna); sullo sfondo Mancini, se il rinnovo con la Roma diventasse un problema".
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